Depressão Therese provoca cancelamento de voos e encerramento de escolas nos Açores

Há 30 min

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores registou até cerca das 10:30 desta quinta-feira um total de 26 ocorrências provocadas pelo mau tempo em quatro ilhas do arquipélago

As companhias aéreas Azores Airlines e SATA Air Açores cancelaram vários voos nos Açores e para o exterior, ficando centenas de passageiros em terra, na sequência da passagem da depressão Therese pelo arquipélago.

De acordo com a plataforma da Vinci, às 10:27 (11:27 em Lisboa), a SATA Açores tinha cancelado os voos Ponta Delgada-Flores e Ponta Delgada-Pico, enquanto a Azores Airlines cancelou os voos para a Madeira e Faro.

No aeroporto civil da Lajes, na ilha Terceira, foi cancelado o voo da SATA Air Açores para Ponta Delgada.

Já as escolas de São Caetano e de São Mateus, no concelho da Madalena, na ilha do Pico, nos Açores, estão encerradas devido ao mau tempo, segundo fontes da direção e da autarquia.

A Câmara Municipal da Madalena do Pico adiantou em comunicado que “o Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária da Madalena decidiu encerrar as escolas de São Caetano e [de] São Mateus, na sequência das condições meteorológicas adversas que se fazem sentir no concelho, com maior enfoque nestas duas freguesias”.

A vice-presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária da Madalena, Elisa Goulart, referiu à agência Lusa que os dois estabelecimentos de ensino não abriram as portas esta manhã, estando previsto que retomem o funcionamento na sexta-feira, se as condições meteorológicas o permitirem.

“Hoje de manhã, as assistentes operacionais, os professores e educadores foram às escolas e informaram o conselho executivo que não estavam reunidas condições para funcionarem com normalidade, pelo que foi dada indicação aos alunos para não saírem de casa”, explicou.

Segundo Elisa Goulart, alguns encarregados de educação também tinham “contactado as escolas a dizer que os alunos não iriam às aulas [no dia de hoje] devido ao vento e também à chuva, que foram intensos durante a noite e madrugada, e que as crianças não conseguiram dormir e estavam a descansar pela manhã”.

Por outro lado, a dirigente indicou que na Escola de São Caetano não estavam reunidas condições para as aulas decorrerem com normalidade, porque “ainda se verificaram alguns danos em telhas e estavam ramos de árvores caídos no chão” devido à intempérie.

Estas duas escolas são frequentadas por um total de 52 alunos (20 na Escola/Jardim de Infância de São Caetano e 32 na Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de São Mateus).

O município da Madalena do Pico também referiu no comunicado que o vento forte e a agitação marítima levaram o Serviço Municipal de Proteção Civil “a encerrar o caminho de acesso à Escola de São Caetano”.

A autarquia apela à população “que se mantenha em casa e evite deslocações desnecessárias, uma vez que poderá existir risco de queda de árvores, telhas e outros objetos”.

Ocorrências subiram para 26

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou até cerca das 10:30 desta quinta-feira um total de 26 ocorrências provocadas pelo mau tempo em quatro ilhas do arquipélago.

Fonte do SRPCBA disse à agência Lusa que, na sequência das condições meteorológicas adversas que estão a afetar o arquipélago dos Açores, foram registadas até cerca das 08:00 locais de hoje (09:00 em Lisboa), 15 ocorrências, mas num ponto de situação feito pelas 10:00, revelou que o número aumentou para 26.

“Do total de ocorrências, 18 foram registadas na ilha de São Miguel, quatro no Pico, três na ilha Terceira e uma em São Jorge”, adiantou em comunicado.

A maioria das situações reportadas nos Açores está relacionada com a queda de árvores e de estruturas, havendo apenas “registo de danos materiais”, indicou ainda o SRPCBA.

Nos locais, para apoio e resolução das diversas situações têm estado elementos dos bombeiros, das direções regionais das Obras Públicas e dos Recursos Florestais e Ordenamento Territorial, dos Serviços Municipais de Proteção Civil, da Polícia de Segurança Pública e EDA - Eletricidade dos Açores.

O SRPCBA aconselha a população “a acompanhar as previsões meteorológicas emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a adotar as respetivas medidas de autoproteção”.

O arquipélago dos Açores está a ser atingido pela depressão Therese, com um sistema frontal associado, que deverá provocar um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 95 quilómetros por hora (km/h) no grupo Ocidental (Flores e Corvo) e os 110 km/h nos grupos Central e Oriental, segundo o IPMA.

O IPMA prevê ainda que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão alcançar os oito metros de altura significativa em todo o arquipélago.

"Devido à ação conjunta de um anticiclone centrado a oeste do arquipélago e da depressão Therese será favorecido o transporte de uma massa de ar polar, fria e instável, proveniente de latitudes mais elevadas, originando condições de tempo mais frio", ainda de acordo com o IPMA.

Prevê-se também a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes nos grupos Central e Oriental, que poderão ser de granizo e, ocasionalmente, acompanhados de trovoada.

Devido às previsões, o IPMA emitiu, na quarta-feira, avisos laranja por vento e agitação marítima para os grupos Oriental e Central e amarelo para o grupo Ocidental.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.