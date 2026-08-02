Exclusivo CNN Portugal: Um dos drones mais mortíferos dos EUA faz paragem técnica nas Lajes

CNN Portugal , Imagens Paulo Pereira
Há 25 min
Drone Reaper Q-9
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Aparelho não tripulado norte-americano tinha como destino a base aérea de Al Azraq, na Jordânia

Um drone Reaper Q9, com origem nos Estados Unidos, aterrou, na madrugada deste domingo, na base das Lajes, na ilha Terceira, nos açores. A CNN Portugal conseguiu captar em exclusivo imagens do aparelho em solo açoriano. Tratou-se de uma paragem técnica para abastecimento que durou cerca de quatro horas, antes de seguir viagem para a base aérea de Al Azraq, na Jordânia.

Os Reaper Q9 são considerados "os drones mais mortíferos dos EUA", que têm utilizado a base portuguesa como apoio logístico ao trânsito destas aeronaves não tripuladas para o Médio Oriente, com a autorização do Governo Português, desde o início do conflito com o Irão.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Açores Base das lajes Drone Reaper Q9
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

01:10

Imagens exclusivas: drone americano fez paragem técnica de quatro horas na Base das Lajes

Há 20 min

Exclusivo CNN Portugal: Um dos drones mais mortíferos dos EUA faz paragem técnica nas Lajes

Há 25 min
04:44

Falta de alojamento para estudantes: "Tem de haver um esforço maior, quer dos privados quer do setor público, para dar uma resposta"

Há 1h e 55min
02:39

A semana começa com "alguns aguaceiros" e temperaturas um pouco mais baixas

Há 2h e 10min
Mais País

Mais Lidas

Avião da TAP declara emergência meia hora depois de descolar e regressa a Lisboa

Ontem às 14:41

"Tenho muito mais vida aqui": sem dinheiro para aproveitar a vida nos EUA, Paula mudou-se para Portugal

Ontem às 09:00

Aproveite o verão: segunda-feira já chove

Ontem às 19:33

Começou a viajar sozinha aos 13 anos e já visitou quase todos os países do mundo

Ontem às 11:00

Terminou o secundário em 2025 com 16,5. Mas a média desceu sem ela fazer nada. "Se as regras mudarem todos os anos, a minha média muda todos os anos?"

31 jul, 07:00

Foi o mais forte dos últimos 40 anos: sismo no sul de Itália faz 26 feridos - e réplicas multiplicam-se

Ontem às 17:13

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

30 jul, 11:03

Gasóleo sobe, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

31 jul, 11:18

Cientistas afirmam que GLP-1 melhorou níveis de testosterona e número de espermatozoides

Ontem às 12:00

Quem anda de avião detesta os lugares do meio. Mas não é por isso que esta companhia aérea está a tirar alguns deles

Ontem às 17:00

Este país quer que os pais deixem de raptar os próprios filhos

Ontem às 19:00

Depois da crise migratória, uma rutura diplomática na União Europeia. O que se sabe sobre Ceuta

Ontem às 18:53