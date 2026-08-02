Exclusivo CNN Portugal: Um dos drones mais mortíferos dos EUA faz paragem técnica nas Lajes

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Aparelho não tripulado norte-americano tinha como destino a base aérea de Al Azraq, na Jordânia

Um drone Reaper Q9, com origem nos Estados Unidos, aterrou, na madrugada deste domingo, na base das Lajes, na ilha Terceira, nos açores. A CNN Portugal conseguiu captar em exclusivo imagens do aparelho em solo açoriano. Tratou-se de uma paragem técnica para abastecimento que durou cerca de quatro horas, antes de seguir viagem para a base aérea de Al Azraq, na Jordânia.

Os Reaper Q9 são considerados "os drones mais mortíferos dos EUA", que têm utilizado a base portuguesa como apoio logístico ao trânsito destas aeronaves não tripuladas para o Médio Oriente, com a autorização do Governo Português, desde o início do conflito com o Irão.