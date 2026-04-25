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Padrasto acusado de abusar sexualmente da enteada de 17 anos

CNN , MM
Há 2h e 19min
Mulher

O homem foi detido pela Polícia Judiciária, em São Miguel, nos Açores

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A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 51 anos, pela presumível prática de crimes de abuso sexual de menores. A vítima era a enteada de 17 anos com quem coabitava, na Ilha de São Miguel, nos Açores.

A PJ esclarece que investigação teve início na última quinta-feira, depois de uma denúncia da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), que foi acionada após uma queixa da vítima em contexto escolar.

 “As diligências imediatas permitiram reunir fortes indícios de que o padrasto, aproveitando-se da relação de confiança e de proximidade, submeteu a enteada a atos sexuais de relevo, consumados quando se encontrava na residência sozinho com a menor”, refere o comunicado da PJ.

 O detido será presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.

Temas: Açores Abuso sexual São miguel Padrasto abusa enteada Padrasto
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