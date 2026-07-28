Jovem de 17 anos foi à casa da ex-namorada de 12 e arrombou a porta da entrada. Depois violou-a

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 26min
Preso
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O jovem e a vítima mantiveram uma relação amorosa. Depois da relação terminada, o jovem tornou-se violento

Um jovem de 17 anos foi detido em São Miguel, Açores, “fortemente indiciado” pela prática dos crimes de violação e violência doméstica de uma criança de 12 anos, com quem mantinha uma relação amorosa, revelou a Polícia Judiciária.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), ao longo da relação o suspeito “adotou um comportamento de controlo obsessivo sobre a vítima, determinando a forma como se vestia, com quem se relacionava, submetendo-a à sua vontade mediante reiterados maus-tratos físicos e psicológicos”.

No comunicado, a PJ adianta que este comportamento “conduziu ao termo da relação”, decisão que “o suspeito não aceitou, passando a ameaçar e a perseguir a vítima”.

“A conduta mais grave ocorreu quando o suspeito se deslocou à residência da vítima, arrombou a porta de entrada e dirigiu-se ao seu quarto, onde, recorrendo à violência, a constrangeu à prática de atos sexuais de relevo, suscetíveis de integrar o crime de violação”, refere a PJ.

Os factos foram denunciados pela escola frequentada pela vítima, sendo que o detido possui antecedentes por outros comportamentos violentos, designadamente em contexto escolar.

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Ainda segundo a PJ, o jovem, que é também suspeito da prática do crime de violação de domicílio, foi presente ao juiz, tendo ficado sujeito às medidas de coação de proibição de se aproximar e contactar com a vítima, bem como apresentações semanais no órgão de polícia criminal do lugar de residência.

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