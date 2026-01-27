opinião
João Ferreira Dias
Investigador universitário doutorado. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, polarização e impactos nos direitos fundamentais

O novo caminho para as Índias, making Europe great again

Há 52 min

Este acordo, que prevê duplicar as exportações da UE para a Índia até 2032 e poupar ~€4 mil milhões/ano em direitos, que foi apelidado “mãe de todos os acordos”, pode e deve integrar uma estratégia mais ampla da União Europeia, na era trumpocêntrica

Este novo mandato de Donald Trump trouxe uma rutura decisiva na ordem internacional a qual assentava, sobretudo, na globalização económica de interdependência e no multilateralismo político segundo o primado do direito internacional. Com Donald Trump o que temos é uma nova doutrina: a interdependência e a lógica da relação entre Estados deram lugar aos negócios da família Trump, e os travões éticos que mantinham o frágil multilateralismo político deram lugar aos humores imperiais e narcísicos de Trump.

Assim, o Acordo entre a União Europeia e a Índia tem um peso económico e estratégico vital, traduzindo um corte nas tarifas na maioria das exportações para a Índia, uma abertura do mercado indiano aos automóveis e bebidas de produção europeia, ao mesmo tempo que há um melhor acesso a serviços na Índia (finanças, consultoria/engenharia, marítimos, digitais), com regras mais previsíveis e mobilidade temporária de profissionais mais simples, bem como cooperação tecnológica (semicondutores, 5G/6G, baterias, hidrogénio) que pode atrair investimento e fortalecer cadeias de valor e um auxílio europeu à transição energética para o Green Deal.

Este acordo tem uma dupla vertente estratégica: por um lado, abre uma frente de oportunidades comerciais e de impulso industrial europeu, escapando à dependência económica e estratégica dos Estados Unidos e, por outro, no plano político sinaliza a capacidade da União Europeia de equilibrar o jogo, abandonando a subserviência a Mar-a-Lago e sinalizando capacidade de autonomia política e económica. Isto é uma jogada vital para a UE – se for capaz de negociar diretamente com os vários players internacionais, não precisa de ficar na sombra/dependência de ninguém. Isto sim é reavivar o projeto europeu, numa altura em que tanto Trump quanto Putin estão igualmente empenhados na sua destruição.

Acordo UE Índia Exportações UE Índia Tarifas comerciais Índia Mercado Indiano Cadeias de valor europeias

Opinião

