O que prevê o alegado acordo entre Irão e EUA? Agências iranianas divulgam detalhes

CNN , Nadeen Ebrahim e Aida Karimi
Há 36 min
Bandeira do Irão (AP)
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Fim da guerra no Líbano, levantamento de sanções, ativos congelados e programa nuclear estão entre os temas abordados

Após várias rondas de revisões, um memorando de entendimento com os Estados Unidos entrou "efetivamente na sua fase final", com base na proposta iraniana de 14 pontos, segundo a agência estatal iraniana IRNA.

Eis o que os meios de comunicação iranianos, incluindo a IRNA e a agência semioficial Mehr, estão a dizer sobre o projeto de acordo provisório:

  • O documento prevê o fim da guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano. Os Estados Unidos comprometer-se-iam a "obrigar Israel" a pôr termo às hostilidades em Beirute caso o acordo seja assinado.
  • Dossier nuclear: o Irão não assumirá de imediato quaisquer novos compromissos e apenas participará em negociações sobre o programa nuclear durante o período de 60 dias de negociações previsto após a assinatura do memorando, "no quadro dos seus princípios fundamentais", incluindo o direito ao enriquecimento de urânio.
  • Estreito de Ormuz: os meios de comunicação iranianos sublinham que Teerão não se comprometerá a ceder a gestão do estreito nem a "restabelecer as condições" existentes antes da guerra. O memorando aborda apenas "a normalização do tráfego marítimo" nesta via navegável e o fim do bloqueio norte-americano aos portos iranianos. Os Estados Unidos não teriam qualquer papel na gestão do estreito, que continuaria a ser coordenada a nível regional pelos países ribeirinhos.
  • Ativos iranianos congelados: o acordo exigiria o desbloqueio de 24 mil milhões de dólares de fundos iranianos congelados, metade dos quais teria de ser disponibilizada imediatamente após a assinatura. A IRNA afirma que o projeto de documento refere que o Irão obteve "garantias específicas de terceiros" relativamente ao pagamento do montante remanescente.
  • Sanções: a exigência de Teerão para o levantamento de todas as sanções que lhe foram impostas seria analisada no prazo de 60 dias. Durante esse período, os Estados Unidos comprometer-se-iam também a não reforçar a sua presença militar na região nem a impor novas sanções ao Irão.
  • Reparações de guerra: a agência Mehr afirma que o documento inclui um plano de reconstrução para o Irão no valor de, pelo menos, 300 mil milhões de dólares. A IRNA refere que o mecanismo concreto de implementação seria negociado durante os 60 dias seguintes.
  • Programa de mísseis balísticos e grupos aliados: segundo a Mehr, houve uma "remoção definitiva" destes temas das negociações.
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Entretanto, a agência Tasnim, próxima da Guarda Revolucionária iraniana, afirma que o texto "ainda requer análise e finalização pelas instituições competentes do Irão".

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Temas: Acordo Irão EUA Programa nuclear iraniano Sanções ao Irão Estreito de Ormuz Ativos iranianos congelados
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