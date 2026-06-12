"Acordo de Islamabad": o que prevê o memorando de entendimento entre EUA e Irão

CNN , Mostafa Salem
Há 1h e 16min
Navios fundeados no Estreito de Ormuz
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O memorando de entendimento ainda aguarda aprovação final

O acordo provisório entre os Estados Unidos e o Irão prevê o prolongamento do cessar-fogo, a reabertura do Estreito de Ormuz e o avanço para novas negociações sobre o programa nuclear iraniano, disse à CNN um diplomata informado sobre o processo.

Segundo o diplomata, as duas partes chegaram a acordo sobre o texto do memorando de entendimento, como é designado o documento, mas este ainda não recebeu aprovação final.

Eis alguns dos principais pontos do acordo, de acordo com o diplomata:

  • Um cessar-fogo de 60 dias "em todas as frentes", incluindo no Líbano, entrará em vigor assim que o acordo for assinado;

  • O Estreito de Ormuz será reaberto de imediato, sem que o Irão cobre qualquer taxa pela passagem. O acordo garante a livre circulação de energia e mercadorias comerciais. O tráfego na via marítima regressará aos níveis anteriores à guerra 30 dias após a assinatura;

  • O bloqueio norte-americano aos portos iranianos será levantado e haverá algum alívio das sanções, "em função da evolução do acordo e da continuação do envolvimento de boa-fé". No entanto, o documento não estabelece uma data concreta para esse alívio;

  • O acordo "satisfaz todas as exigências dos Estados Unidos relativamente à questão nuclear", incluindo o compromisso do Irão de não desenvolver uma arma nuclear, bem como a resolução da questão das reservas iranianas de urânio altamente enriquecido;

  • O acordo terá a designação de "Acordo de Islamabad".

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O diplomata não esclareceu se o acordo inclui o desbloqueio de milhares de milhões de dólares em fundos iranianos congelados, uma exigência central de Teerão que, segundo informações divulgadas anteriormente, estaria a atrasar a conclusão do entendimento. Acrescentou apenas que o estatuto do Estreito de Ormuz e o programa nuclear iraniano estiveram entre os temas discutidos nos últimos dias das negociações.

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que os Estados Unidos "puseram fim à guerra com o Irão" e disse que o vice-presidente, JD Vance, poderá participar numa cerimónia de assinatura na Europa dentro de poucos dias.

Um segundo diplomata disse à CNN que essa cerimónia poderá realizar-se em Genebra, na Suíça, não muito longe de onde Trump e uma delegação norte-americana participarão, a partir de segunda-feira, na cimeira do G7 em França.

Já o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou anteriormente que as notícias sobre um acordo são "mera especulação" e que o país ainda não tomou uma decisão final sobre qualquer entendimento, segundo os meios de comunicação estatais iranianos.

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Temas: Acordo EUA Irão Estreito de Ormuz Programa nuclear iraniano Cessar-fogo

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