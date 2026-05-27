Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Acordo entre EUA e Irão ganha forma: o que está em causa nas negociações que podem travar a guerra

CNN , Tim Lister, Frederik Pleitgen e Aida Karimi
Há 36 min
Uma bandeira iraniana esvoaça ao vento enquanto os navios permanecem ancorados no dia 16 de maio no Estreito de Ormuz, perto da Ilha de Larak, no Irão. Majid Saeedi/Getty Images
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

EUA e Irão aproximam-se de um acordo para transformar o cessar-fogo numa solução duradoura. Ormuz, urânio, sanções e ativos congelados estão no centro das negociações

EM ATUALIZAÇÃO

O Irão e os Estados Unidos deram sinais de que estão a aproximar-se de um acordo para transformar o atual cessar-fogo, que pôs fim a semanas de conflito, num entendimento mais duradouro.

Ambos os lados falam num "memorando de entendimento" que deverá estabelecer um roteiro para resolver todas as questões ainda em aberto, embora o acordo continue a ser um "trabalho em curso", segundo o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

"Ou vamos conseguir um bom acordo ou teremos de lidar com isto de outra forma", afirmou Rubio durante uma visita à Índia, na segunda-feira.

Mas o conteúdo desse memorando continua por esclarecer.

O principal objetivo do memorando é que, uma vez assinado, ponha fim aos combates - algo que seria bem recebido por ambas as partes, numa altura em que o presidente norte-americano Donald Trump enfrenta eleições intercalares no final deste ano, sob pressão devido à forte subida dos preços dos combustíveis, enquanto a economia iraniana atravessa uma crise.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O acordo deverá depois permitir a reabertura gradual do Estreito de Ormuz, o levantamento do bloqueio norte-americano aos portos iranianos e dar início a um processo de 60 dias para resolver outras questões, sobretudo o programa nuclear iraniano.

Marco Rubio afirmou que existe “uma proposta bastante sólida em cima da mesa” no que diz respeito à reabertura do estreito e à entrada do Irão em "negociações reais, sérias e com prazo definido sobre questões nucleares".

Um alto responsável da administração norte-americana disse à CNN, no domingo, que o acordo-quadro dá às partes "60 dias para chegar aos pontos finais do acordo".

Segundo o responsável norte-americano, o potencial acordo garantiria que o Irão nunca poderá possuir uma arma nuclear e obrigaria Teerão a abdicar do urânio altamente enriquecido, frequentemente descrito pelo presidente norte-americano como "pó nuclear".

A forma como essas reservas serão eliminadas deverá ser discutida na próxima fase das negociações.

"O mais importante neste modelo é que, se o Irão não cumprir, não recebe nada. Sem ‘pó’, sem dinheiro. À medida que o Estreito [de Ormuz] reabrir, o bloqueio será levantado de forma proporcional", afirmou o responsável. "Isto é ‘confiar, mas verificar’ levado ao extremo."

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mas, até quarta-feira, o quadro do acordo ainda não estava fechado, e a televisão estatal iraniana afirmou que Teerão não dará qualquer passo sem uma "verificação tangível". As negociações "continuam num processo de avanços e recuos, com ambos os lados a ajustarem a redação do texto preliminar", acrescentou.

Depois de afirmar que o acordo estava "largamente negociado", Donald Trump disse no domingo que os Estados Unidos não irão apressar um entendimento com o Irão.

"Se fizer um acordo com o Irão, será um acordo bom e adequado, não como o que foi feito por Obama", escreveu Trump numa publicação na Truth Social, no domingo, acrescentando que esse entendimento deu ao Irão "um caminho claro e aberto para obter uma arma nuclear".

 

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Acordo EUA Irão Conflito EUA Irão Estreito de Ormuz Donald Trump Irão Urânio enriquecido Irão
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Acordo entre EUA e Irão ganha forma: o que está em causa nas negociações que podem travar a guerra

Há 36 min

Mortes confirmadas após rompimento de tanque químico no estado de Washington

Ontem às 20:11

Estratagema, aposta ousada ou fantasia? Porque é improvável que a jogada mais enigmática de Trump sobre o Irão resulte

Ontem às 13:14

ICE nega acesso a centro de detenção de imigrantes a governadora de Nova Jérsia

Ontem às 06:17
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31

Tribunal de Contas condena atual e anterior presidentes da Câmara da Maia a devolver 720 mil euros ao município

Ontem às 15:48

Onda de calor: IPMA espera "rajadas de vento convectivas" com "algum poder destrutivo"

Ontem às 13:46

"Os primeiros 500 alvos já estão identificados": Ucrânia tem um "conselho gratuito" para a Bielorrússia caso decida entrar na guerra

Hoje às 11:14

Corpo de estudante de Erasmus encontrado no rio Mondego

Ontem às 16:21

Mortes confirmadas após rompimento de tanque químico no estado de Washington

Ontem às 20:11

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Ontem às 07:00

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

Hoje às 11:11

Rombo no apoio à Ucrânia: metade dos países de coligação de que Portugal faz parte deixam de financiar armamento

Ontem às 18:55

Chegou uma onda de calor e quase ninguém vai escapar: saiba as temperaturas para os próximos dias

Hoje às 06:00

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

24 mai, 09:00