Acordo entre EUA e Irão ganha forma: o que está em causa nas negociações que podem travar a guerra

Há 36 min

EUA e Irão aproximam-se de um acordo para transformar o cessar-fogo numa solução duradoura. Ormuz, urânio, sanções e ativos congelados estão no centro das negociações

EM ATUALIZAÇÃO

O Irão e os Estados Unidos deram sinais de que estão a aproximar-se de um acordo para transformar o atual cessar-fogo, que pôs fim a semanas de conflito, num entendimento mais duradouro.

Ambos os lados falam num "memorando de entendimento" que deverá estabelecer um roteiro para resolver todas as questões ainda em aberto, embora o acordo continue a ser um "trabalho em curso", segundo o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

"Ou vamos conseguir um bom acordo ou teremos de lidar com isto de outra forma", afirmou Rubio durante uma visita à Índia, na segunda-feira.

Mas o conteúdo desse memorando continua por esclarecer.

O principal objetivo do memorando é que, uma vez assinado, ponha fim aos combates - algo que seria bem recebido por ambas as partes, numa altura em que o presidente norte-americano Donald Trump enfrenta eleições intercalares no final deste ano, sob pressão devido à forte subida dos preços dos combustíveis, enquanto a economia iraniana atravessa uma crise.

O acordo deverá depois permitir a reabertura gradual do Estreito de Ormuz, o levantamento do bloqueio norte-americano aos portos iranianos e dar início a um processo de 60 dias para resolver outras questões, sobretudo o programa nuclear iraniano.

Marco Rubio afirmou que existe “uma proposta bastante sólida em cima da mesa” no que diz respeito à reabertura do estreito e à entrada do Irão em "negociações reais, sérias e com prazo definido sobre questões nucleares".

Um alto responsável da administração norte-americana disse à CNN, no domingo, que o acordo-quadro dá às partes "60 dias para chegar aos pontos finais do acordo".

Segundo o responsável norte-americano, o potencial acordo garantiria que o Irão nunca poderá possuir uma arma nuclear e obrigaria Teerão a abdicar do urânio altamente enriquecido, frequentemente descrito pelo presidente norte-americano como "pó nuclear".

A forma como essas reservas serão eliminadas deverá ser discutida na próxima fase das negociações.

"O mais importante neste modelo é que, se o Irão não cumprir, não recebe nada. Sem ‘pó’, sem dinheiro. À medida que o Estreito [de Ormuz] reabrir, o bloqueio será levantado de forma proporcional", afirmou o responsável. "Isto é ‘confiar, mas verificar’ levado ao extremo."

Mas, até quarta-feira, o quadro do acordo ainda não estava fechado, e a televisão estatal iraniana afirmou que Teerão não dará qualquer passo sem uma "verificação tangível". As negociações "continuam num processo de avanços e recuos, com ambos os lados a ajustarem a redação do texto preliminar", acrescentou.

Depois de afirmar que o acordo estava "largamente negociado", Donald Trump disse no domingo que os Estados Unidos não irão apressar um entendimento com o Irão.

"Se fizer um acordo com o Irão, será um acordo bom e adequado, não como o que foi feito por Obama", escreveu Trump numa publicação na Truth Social, no domingo, acrescentando que esse entendimento deu ao Irão "um caminho claro e aberto para obter uma arma nuclear".