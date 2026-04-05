Operações de Páscoa da PSP e GNR registam 18 mortos em mais de dois mil acidentes

Ontem às 10:50

Foram fiscalizados 22.022 condutores, tendo sido detidos 199 pessoas por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, e 59 por conduzirem sem habilitação legal

As operações de Páscoa 2026 da PSP e da GNR registaram até este domingo 18 mortos, em mais de dois mil acidentes, de que resultaram 42 feridos graves e 668 feridos ligeiros.

No período entre as 00:00 de quinta-feira e as 23:59 de sábado, no âmbito da Operação “Páscoa 2026”, a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou um total de 584 acidentes, dos quais resultaram 12 vítimas mortais, 22 feridos graves e 164 feridos ligeiros.

De acordo com a nota da GNR, que dá conta dos dados provisórios da operação, foram fiscalizados 22.022 condutores, tendo sido detidos 199 pessoas por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, e 59 por conduzirem sem habilitação legal;

Aquela força militar detetou 3.619 contraordenações rodoviárias, entre as quais 669 por excesso de velocidade, 649 por falta de inspeção periódica obrigatória e 97 excessos de álcool.

Também foram registadas 148 contraordenações por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 131 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC), 129 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

Em relação aos acidentes com vítimas mortais, no sábado ocorreram duas mortes após colisões: na E.N. 13, na localidade de Afife, do distrito de Viana do Castelo, entre um motociclo e um veículo ligeiro, que provocou a morte de um homem com 58 anos e na E.N. 125, em Luz de Tavira, do distrito de Faro, entre um ciclomotor e um ligeiro, que provocou a morte de um homem de 63 anos.

Na sua operação “Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2026", a PSP efetuou 952 detenções, das quais 548 por crimes rodoviários, 305 por condução de veículo em estado de embriaguez e 184 por falta de habilitação legal para conduzir.

De acordo com a nota, foram detidos 67 suspeitos por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas) e 102 por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 11.871 doses individuais de droga.

No mesmo período foram registadas 363 ocorrências de violência doméstica, tendo sido detidos 17 suspeitos pela prática deste grave crime.

Já no âmbito das ações de prevenção e fiscalização rodoviária, foram fiscalizados 15.671 condutores e controladas por radar 40.844 viaturas, destacando, além das 548 detenções por crimes rodoviários, o registo de 4.376 autos de contraordenação, a maioria por excesso de velocidade (614), por falta de inspeção periódica obrigatória (513), e por falta de seguro de responsabilidade civil (241), entre outras.

Em relação à sinistralidade rodoviária, no mesmo período a PSP registou 1424 acidentes, dos quais resultaram 524 feridos (20 feridos graves e 504 feridos ligeiros) e seis mortos registados numa colisão no dia 27, no concelho de Sintra; num atropelamento na quinta-feira, no concelho de Vila Nova de Gaia; num despiste na sexta-feira, no concelho de Almada; e no sábado numa colisão no concelho de Torres Novas, e dois despistes, no concelho de Santarém e no concelho de Santana, Região Autónoma da Madeira.