Operação de Natal regista 929 feridos e 12 mortos nas estradas, a maioria vítima de despistes

27 dez 2025, 15:41

Balanço intermédio da PSP e da GNR apresentado este sábado são referentes ao período entre 18 e 26 de dezembro. Fase Ano Novo da operação Festas em Segurança já arrancou

A operação de Natal da PSP e GNR registou 12 vítimas mortais e 929 feridos, dos quais 68 em estado grave, na sequência de 3.426 acidentes de viação ocorridos entre 18 e 26 de dezembro.

Comparando com o mesmo período do ano anterior, o número de acidentes reduziu-se em cerca de 5%, causando menos três mortes, menos 12 feridos graves e menos 232 feridos leves do que no Natal de 2024, indicou em comunicado a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

As vítimas mortais resultaram de acidentes ocorridos nos distritos de Aveiro (dois), Beja (um), Braga (um), Leiria (dois), Lisboa (dois), Porto (dois) e Santarém (dois).

Seis dos 12 mortos foram vitimados por despistes, quatro por colisões e dois por atropelamentos. Tinham idades compreendidas entre 18 e 88 anos, dez eram do sexo masculino e dois do sexo feminino.

Em conjunto, a PSP e a GNR fiscalizaram presencialmente 78.666 veículos e condutores (menos 23.653 do que em 2024) e controlaram 624.363 viaturas por radar, resultando num total de 13.235 infrações, das quais 1.891 por excesso de velocidade, 1.641 por falta de inspeção periódica obrigatória e 772 por condução sob o efeito de álcool.

No mesmo período, foram detidos pela PSP 39 indivíduos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 41 por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 45.500 doses individuais.

Aquela força de segurança apreendeu ainda 19 armas de fogo, 58 armas brancas, 437 munições e 38 armas de outro tipo, tendo detido 10 pessoas por posse de arma proibida. Foram ainda apreendidos 15.099 artigos de pirotecnia.

A PSP deu hoje início à Fase de Ano Novo da Operação Festas em Segurança, que se prolongará até 4 de janeiro de 2026.