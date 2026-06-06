Ferido com gravidade em acidente em Sabrosa helitransportado para Vila Real

Há 1h e 59min

O ferido é um homem de 35 anos

Um homem ficou ferido com gravidade e foi transportado de helicóptero para o Hospital de Vila Real depois de o motociclo em que seguia ter embatido contra um automóvel, em Sabrosa, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Douro, o alerta foi dado às 10:41, tendo o acidente ocorrido na freguesia de S. Martinho de Antas, concelho de Sabrosa, no distrito de Vila Real.

A vitima, de 35 anos, foi transportada para o Hospital de Vila real “com ferimentos considerados graves”, tendo sido acionado o helicóptero do INEM para o transporte.