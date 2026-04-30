A1 reabriu com circulação condicionada a uma via no sentido norte-sul

Há 1h e 42min

Circulação na autoestrada estava interrompida devido a um acidente que envolveu três veículos pesados

A circulação no sentido norte-sul da A1, que estava fechada desde as 05:55 entre Mealhada e Coimbra, reabriu esta quinta-feira às 09:29 em apenas uma via, disse o Comando Sub-Regional de Coimbra.

Os bombeiros no local reabriram a via da esquerda, o que permitiu a circulação de trânsito, ainda que de forma condicionada.

Os trabalhos irão continuar no local, disse a mesma fonte.

A circulação na A1 estava interrompida entre a Mealhada e Coimbra devido a um acidente que envolveu três veículos pesados, que causou um ferido ligeiro, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra indicou à Lusa que o alerta para o acidente na autoestrada do Norte, que ocorreu ao quilómetro 199, foi dado às 05:55.