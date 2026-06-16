Despiste de camião corta EN257 nos dois sentidos em Alvito

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O condutor foi assistido no local

A circulação rodoviária está cortada nos dois sentidos num troço da Estrada Nacional 257 (EN257) no concelho de Alvito, distrito de Beja, após um camião se ter despistado na manhã desta terça-feira, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou que o alerta para o acidente, ocorrido ao quilómetro 23,4 daquela via, foi dado as autoridades às 08:18.

Em resultado deste acidente com o veículo pesado de mercadorias, “um homem foi assistido no local”, mas nem sequer houve transporte de qualquer vítima para uma unidade hospitalar, acrescentou a fonte.

O acidente levou, no entanto, ao “corte do trânsito, nos dois sentidos da EN257”, situação que se mantinha às 09:10, quando a Lusa contactou a Proteção Civil.

Também contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse que, às 09:20, a circulação rodoviária permanecia cortada nesta estrada, já que se aguardava “a chegada ao local de um reboque para retirada do veículo pesado de mercadorias acidentado”.

O trânsito está, contudo, a processar-se por uma estrada alternativa, a EN383, que faz a ligação entre Vila Nova da Baronia, no concelho de Alvito, Torrão, no concelho de Ferreira do Alentejo, e Viana do Alentejo, já no distrito de Évora.

Para o local do acidente, foram mobilizados oito operacionais, apoiados por três viaturas, incluindo meios dos bombeiros e da GNR.