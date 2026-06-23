Acidente na A5 corta circulação junto a Oeiras e faz três feridos

Há 1h e 18min

Trânsito cortado após colisão entre dois veículos ligeiros

A circulação na Autoestrada 5 (A5) estava às 11:10 desta terça-feira interrompida junto à saída para Oeiras no sentido Cascais-Lisboa, devido a uma colisão entre dois veículos ligeiros, que causou três feridos, segundo a Proteção Civil.

“Da colisão resultaram três feridos ligeiros que foram assistidos no local”, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa.

O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 12,5, foi dado às 10:30.

Às 11:10 estavam no local 16 operacionais, com o apoio de sete veículos.