Acidente corta parcialmente A4 em Valongo

Agência Lusa , MSM
Há 57 min
Acidente
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Duas vítimas assistidas no local da colisão

Um acidente no sentido Campo-Valongo obrigou ao corte parcial da autoestrada A4, no distrito do Porto, indicou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

Em declarações à Lusa, cerca das 10:00, a fonte indicou que duas vítimas estavam a ser assistidas no local, não sendo possível precisar a gravidade dos ferimentos.

O alerta para a colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros foi dado às 09:10, tendo sido cortado o troço no sentido Este/Oeste da A4, em Valongo, ao quilómetro 19, precisou a fonte.

Já a concessionária Brisa informou, em comunicado, que o trânsito está cortado na A4 no sentido Amarante-Porto “devido a um incidente”, estando a ser desviado para o nó de Campo, ao quilómetro 20.

No local estão, além das forças de segurança e da concessionária, encontram-se meios dos Bombeiros Voluntários de Baltar e de Valongo.

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Temas: Acidente Trânsito Colisão Bombeiros Porto
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