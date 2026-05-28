Jovem de 22 anos morre em colisão de veículos em Torres Vedras

Há 1h e 20min

A condutora do veículo ligeiro morreu no local

ma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um pesado provocou esta quinta-feira um morto e um ferido ligeiro no concelho de Torres Vedras, disse o comandante dos bombeiros locais, Hugo Jorge.

Em declarações à Lusa, Hugo Jorge adiantou que a condutora do veículo ligeiro, uma mulher de 22 anos, morreu no local.

Ainda segundo o comandante dos bombeiros de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, o acidente causou também um ferido ligeiro, que foi transportado para a urgência de Torres Vedras da Unidade Local de Saúde do Oeste.

A colisão ocorreu pelas 17:20 na estrada entre as localidades de Palhagueiras e Póvoa de Penafirme, na freguesia de A-dos-Cunhados.

No local, estiveram 14 operacionais e seis viaturas, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimacão e meios dos bombeiros de Torres Vedras.