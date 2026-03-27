Despiste de motociclo causa vítima mortal na A13

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Alerta foi dado às 03:20

Um condutor de motociclo morreu esta sexta-feira na sequência de um despiste na Autoestrada 13 (A13) no município de Tomar, distrito de Santarém, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente ocorreu no quilómetro 130 da A13, na direção sul-norte, um pouco antes do nó de Valdonas, acrescentou a fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo.

O alerta foi dado às 03:20 e, por volta das 04:00, a ocorrência encontrava-se em resolução com 13 operacionais no local auxiliados por seis veículos.