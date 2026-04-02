Atropelamento seguido de fuga faz um ferido em Lisboa

Daniela Rodrigues
2 abr, 06:31
PSP (Foto: Facebook PSP)

Do incidente resultou um homem ferido ligeiro

Um atropelamento seguido de fuga ocorreu ao início da noite desta quarta-feira, na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, provocando um ferido ligeiro.

A TVI e CNN Portugal sabem que um veículo ligeiro que circulava na faixa de rodagem embateu contra um grupo de pessoas que se encontrava na via e no passeio. Após o impacto, o condutor colocou-se em fuga, não prestando auxílio às vítimas.

Do incidente resultou um homem ferido ligeiro, que foi assistido no local e posteriormente transportado para o Hospital de São José.

As autoridades tomaram conta da ocorrência e encontram-se a desenvolver diligências no sentido de identificar o veículo e o respetivo condutor.

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