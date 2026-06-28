MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique

CNN Portugal , TFR, notícia atualizada às 17:30
Há 36 min
Autocarro Rede Expresso em chamas na A8. Os Monhacas
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

As circunstâncias do acidente não são, para já, conhecidas

Um autocarro da Rede Expressos ardeu este sábado na A8, junto a Montachique, Loures, apurou a CNN Portugal junto da GNR.

O incidente ocorreu ao quilómetro 14 e o alerta foi dado pouco depois das 16h00.

Autocarro Rede Expresso em chamas na A8 (Facebook Os Monhacas)

Apesar do incêndio que consumiu a viatura, não há registo de vítimas.

À CNN Portugal, a Rede Expressos informou que os passageiros que seguiam no autocarro foram encaminhados para outras viaturas, não havendo registo de feridos. A empresa garantiu ainda que as bagagens foram retiradas e ficaram a salvo.

Segundo a transportadora, o incêndio foi detetado a tempo e rapidamente controlado. As causas do incidente estão agora a ser apuradas em conjunto com o prestador de serviços, proprietário da viatura.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Acidente Rede Expressos Autocarro Montachique A8
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique

Há 36 min

Onde de calor na Europa matou 1.300 pessoas desde 21 de junho

Há 2h e 8min

Jovem de 20 anos em estado grave depois de ser baleado na cabeça

Hoje às 13:31

Fenprof considera "inaceitável" desresponsabilização do Governo pelo "caos" nos exames

Hoje às 11:27
Mais País

Mais Lidas

Diogo Costa 9 - Martínez 1. Separar João Neves de Vitinha deveria ser crime (as notas dos jogadores de Portugal)

Hoje às 03:59

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:32

Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

26 jun, 10:19

Pausas para comer ou ir à casa de banho são descontadas no salário de operadores do SNS24

26 jun, 07:28

Ministério Público investiga suspeitas de perigo para a saúde pública e burla ao grupo Águas de Portugal

25 jun, 21:20

Próximo jogo de Portugal joga-se no dia em que faz um ano da morte de Diogo Jota e André Silva

Hoje às 03:08

Ou Portugal tem medo de Carlos Queiroz ou prefere a Espanha à Argentina

Hoje às 02:28

Agora podemos dizer: Portugal já está apurado para os 16 avos de final

Ontem às 03:49

Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV

Hoje às 11:35

"Foi muito forte e durou bastante tempo": sismo de 6,1 na escala de Richter sentido no Afeganistão e no Paquistão

Ontem às 16:34

A libertação dos rios: porque é que há várias países a destruir centenas de barragens

Ontem às 09:00

Jovem de 20 anos em estado grave depois de ser baleado na cabeça

Hoje às 13:31