Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique

As circunstâncias do acidente não são, para já, conhecidas
Um autocarro da Rede Expressos ardeu este sábado na A8, junto a Montachique, Loures, apurou a CNN Portugal junto da GNR.
O incidente ocorreu ao quilómetro 14 e o alerta foi dado pouco depois das 16h00.
Apesar do incêndio que consumiu a viatura, não há registo de vítimas.
À CNN Portugal, a Rede Expressos informou que os passageiros que seguiam no autocarro foram encaminhados para outras viaturas, não havendo registo de feridos. A empresa garantiu ainda que as bagagens foram retiradas e ficaram a salvo.
Segundo a transportadora, o incêndio foi detetado a tempo e rapidamente controlado. As causas do incidente estão agora a ser apuradas em conjunto com o prestador de serviços, proprietário da viatura.