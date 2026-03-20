Jovem de 26 anos morre em despiste em Ponte de Lima

Agência Lusa , PP
Há 1h e 52min
Bombeiros (Getty Images)

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho, o despiste ocorreu às 03:32

Um jovem de 26 anos morreu hoje, na reta de Bertiandos, Ponte de Lima, na sequência do despiste do veículo ligeiro que conduzia, revelou a proteção civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho, o despiste ocorreu às 03:32.

O jovem era o único ocupante da viatura.

Ao local compareceram os Bombeiros Voluntários De Ponte de Lima, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) a Viatura de Emergência Médica (VMER), de Viana do Castelo e, a GNR.

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