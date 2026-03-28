Motociclista morre em colisão com automóvel no concelho de Palmela

Agência Lusa , WL
Há 1h e 40min
Mais um lar ilegal encerrado em Palmela. Alguns idosos terão sido encaminhados para outro que já foi denunciado por maus-tratos

Homem tinha 55 anos

Um motociclista, de 55 anos, morreu hoje à tarde numa colisão com um veículo ligeiro de passageiros na localidade de Cajados, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, revelaram a Proteção Civil e GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil explicou à agência Lusa que o alerta para a colisão entre o motociclo e o automóvel foi dado às 13:59.

O acidente aconteceu na Rua 25 de Abril, na localidade de Cajados, na freguesia do Poceirão e Marateca, no concelho de Palmela, acrescentou.

Contactadas pela Lusa, fontes dos bombeiros e da GNR precisaram que o motociclista tinha 55 anos.

O corpo da vítima mortal foi transportado para os serviços de medicina legal do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Para o local da ocorrência foram mobilizados 16 operacionais, auxiliados por seis veículos, incluindo meios dos bombeiros e das GNR.

Também foi acionado o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica de Évora, “que ainda aterrou, mas acabou por ser desmobilizado”, acrescentou a fonte do comando sub-regional da Proteção Civil.

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