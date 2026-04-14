Despiste de camião provoca danos avultados e ferido ligeiro na Marateca

Agência Lusa , AM
Há 1h e 39min
Bombeiros (Getty Images)

Condutor do veículo foi transportado para o Hospital de São Bernardo

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O condutor de um veículo pesado sofreu ferimentos ligeiros devido a um despiste ocorrido cerca das 05:50 na Estrada Nacional (EN) 10, junto à fábrica de tomate da Marateca, em Palmela, informou a Proteção Civil, registando danos avultados.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o veículo pesado, que transportava materiais desportivos, entrou na zona de estacionamento da fábrica de tomate e provocou danos na cobertura do parque e em diversos veículos que estavam estacionados no local.

O condutor do veículo foi transportado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Para o local do acidente foram mobilizados meios da GNR e dos Bombeiros de Águas de Moura, com cinco operacionais e três viaturas.

Temas: Acidente Palmela Despiste
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