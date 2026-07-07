Despiste na A25 faz um morto em Oliveira de Frades

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Acidente mobilizou bombeiros, GNR e INEM

Um homem morreu esta terça-feira na sequência de um despiste de um veículo ligeiro na A25, em Reigoso, Oliveira de Frades, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

“O despiste aconteceu na A25, em Reigoso [Oliveira de Frades, distrito de Viseu], na direção Viseu – Aveiro. Trata-se de um veículo ligeiro de passageiros e o despiste provocou uma vítima mortal, um homem”, indicou a mesma fonte.

O alerta foi dado pelas 08:19 e para o local foram mobilizados 13 operacionais apoiados por sete veículos dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).