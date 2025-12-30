Um morto e quatro feridos em despiste no concelho de Moura

Agência Lusa , MJC
30 dez 2025, 19:38
Ambulância do INEM (Getty)

As cinco vítimas do acidente rodoviário são de nacionalidade estrangeira

Um homem morreu e outros quatro ficaram feridos, três deles com gravidade, no despiste do automóvel ocorrido hoje na Estrada Nacional 255-1 (EN255-1), na zona de Moura, distrito de Beja, revelou fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que as cinco vítimas do acidente rodoviário são de nacionalidade estrangeira.

Dois dos feridos graves foram helitransportados para unidades hospitalares, enquanto um outro ferido grave e um ligeiro foram levados de ambulância também para o hospital, adiantou a fonte da Guarda, embora sem precisar quais os estabelecimentos de saúde.

O alerta para o despiste do automóvel foi dado às autoridades cerca das 16:30, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

O acidente aconteceu na EN255-1, que liga Moura a Sobral da Adiça, nesse concelho, ao quilómetro 19,5, de acordo com o comando sub-regional.

A fonte da GNR precisou que o automóvel seguia no sentido de Moura para Sobral da Adiça e despistou-se já perto desta localidade, tendo colidido com um eucalipto.

“A vítima mortal era o condutor do veículo”, revelou, indicando que o óbito foi declarado no local.

O trânsito foi cortado neste troço da EN255-1 para permitir as operações de socorro às vítimas, mas a circulação deverá ser restabelecida brevemente, disse a fonte da GNR à Lusa pouco antes das 19:00.

As operações de socorro mobilizaram um total de 41 operacionais, apoiados por 14 veículos e dois helicópteros, entre meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Entre os meios mobilizados estão a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Beja e os dois helicópteros do INEM.

