Queda de automóvel de viaduto em São Mamede de Infesta provoca dois mortos

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Do acidente resultaram ainda dois feridos

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira, na sequência de um violento acidente rodoviário em São Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos.

O acidente ocorreu cerca das 04:00, na Rua Santos Dias, quando um automóvel, se despistou e caiu de um viaduto para a Autoestrada 4 (A4), no sentido Valongo–Matosinhos.

Do acidente resultaram duas vítimas mortais, com idades de 16 e 20 anos, e dois feridos, todos ocupantes da viatura.

Os sobreviventes foram assistidos no local e transportados para o Hospital Pedro Hispano.

Os Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta procederam à remoção dos corpos, que foram transportados para o Instituto Nacional de Medicina Legal.

As causas do despiste estão a ser investigadas pelas autoridades.