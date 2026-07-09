Queda de automóvel de viaduto em São Mamede de Infesta provoca dois mortos

Do acidente resultaram ainda dois feridos
Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira, na sequência de um violento acidente rodoviário em São Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos.
O acidente ocorreu cerca das 04:00, na Rua Santos Dias, quando um automóvel, se despistou e caiu de um viaduto para a Autoestrada 4 (A4), no sentido Valongo–Matosinhos.
Do acidente resultaram duas vítimas mortais, com idades de 16 e 20 anos, e dois feridos, todos ocupantes da viatura.
Os sobreviventes foram assistidos no local e transportados para o Hospital Pedro Hispano.
Os Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta procederam à remoção dos corpos, que foram transportados para o Instituto Nacional de Medicina Legal.
As causas do despiste estão a ser investigadas pelas autoridades.