Colisão faz um morto e seis feridos em Valpaços

Agência Lusa , AG
Há 1h e 27min
Helicóptero do INEM (DR)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Criança de três anos foi transportada de helicóptero para o hospital

Um morto e seis feridos ligeiros foi o resultado de uma colisão frontal entre dois automóveis que levou ao corte da Estrada Nacional (EM) 213, na zona de Lilela, concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, segundo a GNR.

De acordo com a fonte da GNR de Vila Real, por precaução um menino de 3 anos foi helitransportado para um hospital do Porto.

A fonte explicou que, em resultado do acidente, morreu um homem de 84 anos, único ocupante de uma das viaturas envolvidas, cujo óbito foi declarado no local por um médico do INEM.

Os seis feridos seguiam numa outra viatura que, segundo a GNR, possui sete lugares.

O acidente aconteceu ao quilómetro 39 da EN 213, que liga Mirandela a Valpaços, que ficou cortada ao trânsito para as operações de socorro, de investigação e de limpeza da via.

As causas do acidente vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.

O alerta para o acidente foi dado depois das 17:00 e para o local, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foram mobilizados 36 operacionais, que contaram com o auxílio de 13 viaturas e um helicóptero do INEM.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Acidente Morto Valpaços Lilela
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Amadora: homem rega companheira com álcool e pega-lhe fogo a seguir

Há 2 min

Eurodreams: esta é a chave desta segunda-feira

Há 18 min

Colisão faz um morto e seis feridos em Valpaços

Há 1h e 27min

Aproveitavam multidões à noite para roubar. Quatro carteiristas detidos no Algarve

Há 2h e 9min
Mais País

Mais Lidas

Motociclista morre após colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito esteve cortado

Ontem às 19:37

Transporta 49,5 quilogramas de explosivo e pode atingir 650 km/h: Rússia avança para a produção em série do novo míssil de cruzeiro S8000 Banderol

Hoje às 11:13

Avião da TAP que ia para Boston obrigado a divergir para os Açores após declarar emergência

Ontem às 17:06

Menino de dois anos encontrado com vida após várias horas desaparecido em Vila Franca de Xira

Hoje às 08:23

"Pagaram a Marrocos para invadir Espanha", acusa ex-apoiante de Trump. O projeto-lei aprovado há duas semanas que define Ceuta como "território marroquino"

Hoje às 13:52

Três mulheres furtam supermercado no Porto e agridem funcionária para fugir

Hoje às 08:34

Inspeção deteta irregularidades na Universidade Fernando Pessoa: 52 alunos podem ver as suas matrículas anuladas

Hoje às 07:22

Começou a viajar sozinha aos 13 anos e já visitou quase todos os países do mundo

1 ago, 11:00

"Tenho muito mais vida aqui": sem dinheiro para aproveitar a vida nos EUA, Paula mudou-se para Portugal

1 ago, 09:00

Bebé de 14 meses atropelado por familiar fica em estado grave

Ontem às 09:16

O novo desafio dos millennials: fazer com que os monovolumes voltem a ser fixes

Ontem às 16:00

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

30 jul, 11:03