Colisão faz um morto e seis feridos em Valpaços

Há 1h e 27min

Criança de três anos foi transportada de helicóptero para o hospital

Um morto e seis feridos ligeiros foi o resultado de uma colisão frontal entre dois automóveis que levou ao corte da Estrada Nacional (EM) 213, na zona de Lilela, concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, segundo a GNR.

De acordo com a fonte da GNR de Vila Real, por precaução um menino de 3 anos foi helitransportado para um hospital do Porto.

A fonte explicou que, em resultado do acidente, morreu um homem de 84 anos, único ocupante de uma das viaturas envolvidas, cujo óbito foi declarado no local por um médico do INEM.

Os seis feridos seguiam numa outra viatura que, segundo a GNR, possui sete lugares.

O acidente aconteceu ao quilómetro 39 da EN 213, que liga Mirandela a Valpaços, que ficou cortada ao trânsito para as operações de socorro, de investigação e de limpeza da via.

As causas do acidente vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.

O alerta para o acidente foi dado depois das 17:00 e para o local, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foram mobilizados 36 operacionais, que contaram com o auxílio de 13 viaturas e um helicóptero do INEM.