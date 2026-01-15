Três mortos e quatro feridos em colisão no IC2

Daniela Rodrigues
Há 1h e 39min
Acidente no IP6

Vários meios de socorro foram acionados para o local

Um grave acidente rodoviário ocorrido na tarde desta quinta-feira no IC2, no corte para a localidade de Tinto, no concelho de Pombal, provocou três vítimas mortais e quatro feridos.

O alerta foi dado pelas 16:00, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros. Do acidente resultaram ainda dois feridos graves e dois feridos ligeiros, que foram assistidos no local e encaminhados para unidades hospitalares.

Para o local foram acionados vários meios de socorro, incluindo Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), bem como meios dos bombeiros e das forças de segurança.

As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas pelas autoridades competentes.

Temas: Acidente Mortes Ic2 Pombal Tinto

País

