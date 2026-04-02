Morrem quatro trabalhadores ao ficarem presos numa mina de carvão na China

Agência Lusa , AM
2 abr, 06:19
Mineiro

As minas de carvão – combustível com o qual a China gera cerca de 60% da sua energia – continuam a registar uma elevada sinistralidade

Quatro trabalhadores morreram após ficarem presos num acidente ocorrido numa mina de carvão na província de Shanxi, no norte da China, informou a imprensa local.

O acidente ocorreu na quarta-feira, às 21:15 (13:15 em Lisboa), em instalações mineiras situadas na cidade de Luliang, quando um desabamento no interior da mina deixou quatro pessoas encurraladas, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

As equipas de resgate conseguiram localizar e retirar os quatro mineiros às 02:46 desta quinta-feira (18:46 de quarta-feira, em Lisboa), mas todos já se encontravam mortos, acrescentou a mesma fonte.

As minas de carvão – combustível com o qual a China gera cerca de 60% da sua energia – continuam a registar uma elevada sinistralidade, embora nos últimos anos o número de acidentes mortais tenha diminuído de forma significativa.

O setor mineiro chinês registou mais de três mil mortes entre 2018 e 2023, número que, ainda assim, representou uma diminuição de 53,6% em relação aos cinco ano anteriores, segundo dados oficiais.

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