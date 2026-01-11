Um morto em despiste na A23 junto a Gavião

Agência Lusa , WL
Hoje às 11:42
Alcatrão (Awesomecontent / Freepik)

Informação confirmada pela Proteção Civil

Um homem, de 21 anos, morreu hoje na sequência do despiste da viatura ligeira em que seguia na autoestrada 23 (A23), no concelho de Gavião, distrito de Portalegre, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta para o acidente, que ocorreu numa zona pertencente à freguesia rural de Belver, no concelho de Gavião, foi dado pelas 16:50.

A mesma fonte acrescentou que o acidente ocorreu ao quilómetro 62, sentido norte-sul, tendo também sido declarado o óbito no local.

As operações de socorro mobilizaram um total de nove operacionais, apoiados por quatro veículos, entre meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), nomeadamente a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo.

