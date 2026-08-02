Motociclista morre após colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito esteve cortado

Morte foi declarada no local
Uma colisão entre um motociclo e um pesado na Ponte 25 de Abril causou um morto e obrigou ao corte do trânsito.
A confirmação foi dada pela PSP à CNN Portugal.
A vítima mortal, do sexo masculino, é o condutor do motociclo. A morte foi declarada no local.
O alerta foi dado depois das 16:00.
Houve necessidade de cortar totalmente o trânsito no sentido Setúbal-Lisboa enquanto eram levadas a cabo as diligências.
O trânsito foi, entretanto, reaberto, numa via com forte procura nesta altura devido às praias na margem sul do Tejo e ao regresso de férias de muitos portugueses.