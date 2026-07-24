Ministério da Saúde manifesta "profundo pesar" pela morte de duas médicas em Formentera

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 1min
Guardia Civil (Olmo Blanco/Getty Images)
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Guardia Civil espanhola continua a investigar as circunstâncias do acidente

O Ministério da Saúde manifestou "profundo pesar" pela morte de duas jovens médicas num acidente rodoviário ocorrido esta semana em Formentera, Espanha.

Segundo a nota divulgada esta sexta-feira, as duas jovens médicas internas trabalhavam na Unidade Local de Saúde de São José e na Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo.

“O Ministério da Saúde apresenta as mais sentidas condolências às famílias enlutadas, às respetivas Unidades Locais de Saúde e a todos os profissionais que com elas partilharam o trabalho e a missão de cuidar”, refere a nota.

As duas profissionais de saúde, com cerca de 30 anos, morreram na quarta-feira, numa colisão entre uma mota, na qual seguiam, e um táxi.

A Guardia Civil espanhola está a investigar as circunstâncias do acidente.

As jovens estavam de férias com outros seis médicos, colegas do curso de medicina da Nova Medical School.

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Temas: Acidente Médicas Jovens Morte Formentera

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