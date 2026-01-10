Dois mortos em acidente de viação na A28 em Matosinhos

Hoje às 10:29

Acidente provocou ainda três feridos ligeiros

Dois homens, de 48 e 52 anos, morreram esta madrugada num acidente de viação na Autoestrada (A) 28, em Matosinhos, revelou à Lusa fonte oficial da GNR.

O alerta foi dado pelas 03:15 para um acidente entre dois carros no quilómetro 9 da A28, no sentido sul/norte, perto da saída para o Centro Comercial Mar Shopping, acrescentou a fonte.

Do acidente resultaram ainda três feridos ligeiros, disse.

Os corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal do Porto, tendo a GNR tomado conta da ocorrência, acrescentou.