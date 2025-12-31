GNR detém suspeito de causar acidente que deixou dois mortos na Maia em agosto

Agência Lusa , MM
31 dez 2025, 09:01
GNR (imagem Getty)

Colisão entre três veículos aconteceu a 15 de agosto. Suspeito foi localizado e detido no concelho de Alenquer, no distrito de Lisboa

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem suspeito de causar um acidente rodoviário que provocou duas vítimas mortais e dois feridos muito graves, em agosto, na Maia, distrito do Porto.

Em 15 de agosto, duas pessoas morreram na sequência de uma colisão entre três veículos ligeiros na Estrada Nacional (EN) 14, na Maia, de acordo com a Proteção Civil.

O embate frontal entre três veículos ligeiros, dois de passageiros e um de mercadorias, causou ainda três feridos graves, disse na altura à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

"Temos informação que uma viatura invadiu a faixa contrária originando uma colisão frontal", acrescentou.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a GNR revelou que os militares desenvolveram diligências policiais que culminaram na localização do suspeito do crime, no concelho de Alenquer, distrito de Lisboa.

O homem de 51 anos, já "indiciado por diversos crimes de roubo agravado pelo resultado, furto e tráfico de estupefacientes", foi detido pelo Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos.

Durante a operação, realizada na segunda-feira, a GNR apreendeu o material que se encontrava na posse do suspeito, incluindo uma arma de fogo, três munições e 30 doses de cocaína.

O homem foi constituído arguido, pelos crimes de tráfico de estupefacientes, resistência e coação, condução sem habilitação legal, condução perigosa e posse de arma proibida.

O caso já foi remetido para o Tribunal Judicial de Matosinhos, para a eventual aplicação de medidas de coação, sublinhou a GNR.

Temas: Acidente Maia Mortos Alenquer Suspeito

