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Colisão entre dois carros provoca um morto e dois feridos na Maia

Agência Lusa , MJC
Há 29 min
GNR e INEM

A vítima mortal, cujo óbito foi declarado no local, é um homem de 25 anos

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Uma colisão frontal entre dois carros na variante à Estrada Nacional 14 (EN14) na Maia causou, esta madrugada, um morto e dois feridos leves, adiantou hoje à Lusa fonte dos Bombeiros de Moreira da Maia.

A vítima mortal, cujo óbito foi declarado no local, é um homem de 25 anos, referiu a fonte.

Já os dois feridos, com cerca de 30 anos, foram sido transportados para o hospital para serem observados.

Segundo a mesma fonte, o acidente terá ocorrido pelas 05:06, hora a que foi dado o alerta.

O acidente obrigou ao corte da estrada nos dois sentidos, mas, após os trabalhos de limpeza, já reabriu ao trânsito, acrescentou.

Temas: Acidente Maia
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