Autocarro sem travões abalroa esplanada nos Restauradores. Há três feridos

Há 1h e 44min

Vítimas foram transportadas para o Hospital de São José

Três pessoas ficaram feridas quando um autocarro de turismo terá ficado sem travões e galgou o passeio na Praça dos Restauradores, em Lisboa, embatendo numa esplanada com pessoas.

O acidente que envolveu um autocarro da rede Greenline ocorreu pelas 17:15 desta terça-feira.

Os feridos ligeiros são o motorista do autocarro, o condutor de um outro veículo e um cidadão que se encontrava na esplanada e fugiu da frente do autocarro. Os feridos foram transportados para o Hospital de São José, em Lisboa.

O acidente provocou ainda danos no mobiliario urbano.