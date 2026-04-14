Colisão entre comboios em estaleiro ferroviário de Coruche faz dois feridos

Daniela Rodrigues
Há 14 min
Ambulância do INEM (Getty)

Alerta foi dado pelas 00:20

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Um acidente ferroviário ocorrido na madrugada desta terça-feira provocou dois feridos num estaleiro de obras da Linha de Vendas Novas no concelho de Coruche. 

O alerta foi dado pelas 00:20 tendo sido inicialmente reportada uma colisão entre dois comboios contudo apurou-se que o acidente envolveu duas locomotivas de serviço que realizavam trabalhos de manutenção no antigo ramal da DAI atualmente utilizado como estaleiro operacional não havendo passageiros a bordo no momento do embate. 

Do incidente resultaram dois feridos sendo um considerado leve transportado para o hospital de Santarém e outro em estado grave encaminhado para o hospital de Vila Franca de Xira.

No local estiveram os Bombeiros de Coruche, a VMER de Vila Franca de Xira e a Guarda Nacional Republicana que assegurou a coordenação das operações e a investigação das causas do acidente.

As circunstâncias da colisão estão a ser apuradas pelas autoridades competentes não tendo o acidente provocado constrangimentos na circulação ferroviária de passageiros uma vez que ocorreu numa zona de estaleiro destinada exclusivamente a trabalhos de manutenção.

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