Camião tombado corta A4 em Bragança no sentido norte-sul

Agência Lusa , AM
Há 1h e 0min
Acidente

Trânsito está a ser desviado pelo IP4

Um comboio tombou ao início da manhã desta quarta-feira na Autoestrada Transmontana (A4), perto do nó da Seara, no concelho de Bragança, levando ao corte do trânsito no sentido norte-sul, revelou fonte da GNR.

O camião ter-se-á despistado e tombado para o separador central, por volta das 06:00, levando ao corte A4 no sentido Espanha-Bragança, de acordo com a GNR. 

Pelas 12:00, o trânsito estava ainda a ser desviado pelo Itinerário Principal 4 (IP4).

Segundo a fonte, não há feridos a registar. 

Temas: Acidente Ip4 A4 Bragança

País

Mais País

Mais Lidas

