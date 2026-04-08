Camião tombado corta A4 em Bragança no sentido norte-sul

Trânsito está a ser desviado pelo IP4
Um comboio tombou ao início da manhã desta quarta-feira na Autoestrada Transmontana (A4), perto do nó da Seara, no concelho de Bragança, levando ao corte do trânsito no sentido norte-sul, revelou fonte da GNR.
O camião ter-se-á despistado e tombado para o separador central, por volta das 06:00, levando ao corte A4 no sentido Espanha-Bragança, de acordo com a GNR.
Pelas 12:00, o trânsito estava ainda a ser desviado pelo Itinerário Principal 4 (IP4).
Segundo a fonte, não há feridos a registar.