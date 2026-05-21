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Motorista de ambulância fica gravemente ferida após despiste no Alto Alentejo

Agência Lusa , MSM
Há 13 min
INEM
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A mulher, de 31 anos, seguia sozinha na ambulância SIV de Elvas

Uma motorista da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Elvas, no distrito de Portalegre, sofreu esta quinta-feira ferimentos graves devido ao despiste da viatura, no concelho de Arronches, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o despiste da ambulância SIV foi dado às 05:10.

“A ambulância despistou-se na estrada que liga Arronches a Portalegre, perto da localidade de Mosteiros, e, no interior, apenas seguia a motorista, uma mulher de 31 anos”, disse a mesma fonte.

O veículo, acrescentou, acompanhava “uma ambulância de Campo Maior que transportava um doente e seguia para o hospital de Portalegre”, no interior da qual também viajavam bombeiros e o enfermeiro da SIV.

Segundo a Proteção Civil, a motorista da SIV do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) “foi transportada para o hospital de Portalegre, com ferimentos considerados graves”.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR precisou à Lusa que o acidente com a ambulância SIV aconteceu na Estrada Nacional 246 (EN246), ao quilómetro 43,700.

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Para o local do sinistro foram mobilizados 22 operacionais, apoiados por nove viaturas, entre meios dos bombeiros, GNR e INEM.

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Temas: Acidente INEM Ambulância SIV Arronches
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