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Despiste seguido de incêndio faz um morto e um ferido grave em Pombal 

Daniela Rodrigues
Há 1h e 8min
Emergência

Alerta foi dado cerca da 01:00

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Um acidente grave ocorrido durante a madrugada desta terça-feira, na zona de Pombal, provocou um morto e um ferido grave. 

O alerta foi dado cerca da 01:00, no IC8, nas imediações da zona industrial Manuel da Mota. Tratou-se de um despiste seguido de incêndio. 

No local estiveram 15 operacionais, entre elementos dos bombeiros, GNR e INEM.

Uma das vítimas não resistiu aos ferimento e morreu no local. A vítima em estado grave foi estabilizada e transportada para uma unidade hospitalar, estando sob cuidados médicos.

As causas do acidente ainda estão por apurar e deverão ser investigadas pelas autoridades. O trânsito na zona esteve condicionado durante várias horas para permitir operações de socorro e remoção dos veículos envolvidos.

Temas: Acidente Ic8 Pombal Incêndio Mortos
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