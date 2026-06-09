Acidentes em passagens de nível causaram nove mortos em 2025

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 13min
Comboios
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Redução do número de passagens de nível existentes não tem correspondido à esperada diminuição de acidentes

Os 24 acidentes em passagens de nível registados em Portugal em 2025 causaram nove mortos, segundo um comunicado oficial divulgado esta terça-feira, no qual se destaca que o número não tem diminuído “de forma correspondente” à redução destas infraestruturas.

Ou seja, a redução do número de passagens de nível existentes não tem correspondido à esperada diminuição de acidentes, constatam a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Infraestruturas de Portugal e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes/Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, em comunicado conjunto.

Acresce que, dos 24 acidentes registados em 2025 – 18 colisões e seis colhimentos –, 20 ocorreram em passagens de nível dotadas de proteção ativa, o que revela “um desrespeito pela sinalização em presença”, apontam as três entidades, observando que a eficácia das medidas de segurança “depende sobretudo do comportamento” dos utilizadores.

A 31 de dezembro do ano passado existiam 763 passagens de nível, das quais “mais de 60% dispunham de proteção ativa”, assegurada por pessoas ou sinalização automática (barreiras, som e luzes), detalha o comunicado, comparando com a “realidade distante” verificada em 1999, quando foi adotada a lei que regula estas infraestruturas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Naquele ano, das 2.494 passagens de nível que existiam apenas 26% dispunham de proteção.

Ainda assim, a estratégia de redução da sinistralidade em passagens de nível tem resultado numa diminuição do número de acidentes e de vítimas, destacam as três organizações, lembrando a meta de reduzir o número de acidentes “para menos de dez em 2030”.

Em comunicado conjunto, a propósito do Dia Internacional de Sensibilização para a Segurança em Passagens de Nível, que se assinala hoje, as três entidades recordam “os riscos associados ao incumprimento das regras e da sinalização”.

Os 24 acidentes registados em 2025 “penalizaram 580 comboios, que acumularam, no total, 17.994 minutos de atraso, com evidentes prejuízos para milhares de passageiros e gestão da circulação ferroviária”, destacam.

No âmbito do plano para a redução da sinistralidade, no ano passado, foram suprimidas 44 passagens de nível e reclassificadas outras 28 (21 passaram a automatizadas), num investimento de 70 milhões de euros, adiantam.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Dia Internacional de Sensibilização para a Segurança em Passagens de Nível é uma iniciativa de âmbito global, coordenada pela União Internacional dos Caminhos de Ferro, que envolve entidades de vários países.

Nesta 18.ª edição, a campanha centra-se na mensagem "Alerta hoje – Seguro amanhã", reforçando a importância de adotar “comportamentos responsáveis e seguros, determinantes para a prevenção de acidentes nestes atravessamentos”.

Segundo o comunicado, a efeméride é assinalada em Portugal por ações em diversas passagens de nível de norte a sul do país, estando igualmente em curso “a instalação de sistemas que permitam a deteção de infrações”.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Acidente GNR Passagens de nível Colisão Colhimento
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Concurso para 200 guardas prisionais abriu e traz novidade: idade mínima de candidatura passa para os 18 anos

Há 15 min

Número de pedidos de asilo recua 37% em 2025 em Portugal

Há 38 min

Detido suspeito de matar colega de trabalho a tiro numa obra em Silves

Há 1h e 8min

Acidentes em passagens de nível causaram nove mortos em 2025

Há 1h e 13min
Mais País

Mais Lidas

opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29

"Disse-me que não se estava a sentir bem": tia revela última conversa com estudante italiana em Portugal após morte súbita

Ontem às 14:28

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

Rajadas até 80 km/h colocam Lisboa e Leiria sob aviso amarelo

Ontem às 11:29

Alemanha e França abandonam projeto militar milionário e podem deixar a Europa ainda mais desprotegida

Ontem às 17:27

"O povo da Arménia votou pela paz". Partido pró-europeu vence eleições em mais um passo para afastamento da Rússia

Ontem às 09:40
opinião
Mário Centeno

Centeno alerta para um problema de "12 mil milhões de euros" que Portugal tem em mãos - e uma das soluções pode ser o aumento de impostos

Ontem às 23:12

Elon Musk está prestes a atingir um nível de riqueza estratosférico. Dava para comprar três vezes Portugal

Ontem às 12:46

"Está a ver se mata alguém?": condutor desgovernado provoca o pânico na Marginal de Cascais

Ontem às 19:58

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

4 jun, 12:23

É "agora ou nunca" para Israel mas só há uma guerra em que os EUA se vão "empenhar decisivamente" (e não é no Médio Oriente)

Hoje às 07:00

Boas notícias: há muito mais sardinha no mar

Ontem às 17:56