Acidentes em passagens de nível causaram nove mortos em 2025

Há 1h e 13min

Redução do número de passagens de nível existentes não tem correspondido à esperada diminuição de acidentes

Os 24 acidentes em passagens de nível registados em Portugal em 2025 causaram nove mortos, segundo um comunicado oficial divulgado esta terça-feira, no qual se destaca que o número não tem diminuído “de forma correspondente” à redução destas infraestruturas.

Ou seja, a redução do número de passagens de nível existentes não tem correspondido à esperada diminuição de acidentes, constatam a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Infraestruturas de Portugal e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes/Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, em comunicado conjunto.

Acresce que, dos 24 acidentes registados em 2025 – 18 colisões e seis colhimentos –, 20 ocorreram em passagens de nível dotadas de proteção ativa, o que revela “um desrespeito pela sinalização em presença”, apontam as três entidades, observando que a eficácia das medidas de segurança “depende sobretudo do comportamento” dos utilizadores.

A 31 de dezembro do ano passado existiam 763 passagens de nível, das quais “mais de 60% dispunham de proteção ativa”, assegurada por pessoas ou sinalização automática (barreiras, som e luzes), detalha o comunicado, comparando com a “realidade distante” verificada em 1999, quando foi adotada a lei que regula estas infraestruturas.

Naquele ano, das 2.494 passagens de nível que existiam apenas 26% dispunham de proteção.

Ainda assim, a estratégia de redução da sinistralidade em passagens de nível tem resultado numa diminuição do número de acidentes e de vítimas, destacam as três organizações, lembrando a meta de reduzir o número de acidentes “para menos de dez em 2030”.

Em comunicado conjunto, a propósito do Dia Internacional de Sensibilização para a Segurança em Passagens de Nível, que se assinala hoje, as três entidades recordam “os riscos associados ao incumprimento das regras e da sinalização”.

Os 24 acidentes registados em 2025 “penalizaram 580 comboios, que acumularam, no total, 17.994 minutos de atraso, com evidentes prejuízos para milhares de passageiros e gestão da circulação ferroviária”, destacam.

No âmbito do plano para a redução da sinistralidade, no ano passado, foram suprimidas 44 passagens de nível e reclassificadas outras 28 (21 passaram a automatizadas), num investimento de 70 milhões de euros, adiantam.

O Dia Internacional de Sensibilização para a Segurança em Passagens de Nível é uma iniciativa de âmbito global, coordenada pela União Internacional dos Caminhos de Ferro, que envolve entidades de vários países.

Nesta 18.ª edição, a campanha centra-se na mensagem "Alerta hoje – Seguro amanhã", reforçando a importância de adotar “comportamentos responsáveis e seguros, determinantes para a prevenção de acidentes nestes atravessamentos”.

Segundo o comunicado, a efeméride é assinalada em Portugal por ações em diversas passagens de nível de norte a sul do país, estando igualmente em curso “a instalação de sistemas que permitam a deteção de infrações”.