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Mulher morre após colisão que envolveu ambulância em Famalicão. Outras cinco pessoas ficaram feridas

Daniela Rodrigues
Há 1h e 26min
Emergência

A vítima mortal seguia na ambulância e ficou em estado considerado muito grave após o embate, acabando por não resistir aos ferimentos

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Uma mulher de 87 anos morreu, na madrugada deste sábado, na sequência de uma colisão rodoviária que envolveu uma ambulância de transporte de doentes, na EN14, junto à fábrica Bracar, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente envolveu duas viaturas, provocando um total de seis vítimas, três ocupantes em cada veículo. A vítima mortal seguia na ambulância e ficou em estado considerado muito grave após o embate, acabando por não resistir aos ferimentos.

No local estiveram meios de socorro e autoridades, que prestaram assistência às restantes vítimas e procederam aos trabalhos de investigação para apurar as circunstâncias do sinistro.

Temas: Acidente Famalicão
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