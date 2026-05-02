Mulher morre após colisão que envolveu ambulância em Famalicão. Outras cinco pessoas ficaram feridas

Há 1h e 26min

A vítima mortal seguia na ambulância e ficou em estado considerado muito grave após o embate, acabando por não resistir aos ferimentos

Uma mulher de 87 anos morreu, na madrugada deste sábado, na sequência de uma colisão rodoviária que envolveu uma ambulância de transporte de doentes, na EN14, junto à fábrica Bracar, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente envolveu duas viaturas, provocando um total de seis vítimas, três ocupantes em cada veículo. A vítima mortal seguia na ambulância e ficou em estado considerado muito grave após o embate, acabando por não resistir aos ferimentos.

No local estiveram meios de socorro e autoridades, que prestaram assistência às restantes vítimas e procederam aos trabalhos de investigação para apurar as circunstâncias do sinistro.