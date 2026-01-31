Jovem de 18 anos morre em despiste de mota em Famalicão

Agência Lusa , MM
Hoje às 08:42
Acidente

Alerta para o acidente foi dado pelas 20:20 de sexta-feira e o óbito foi declarado no local

Um jovem de 18 anos morreu na sexta-feira à noite na sequência de um despiste de motociclo em Antas, Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente foi dado pelas 20:20 de sexta-feira e o óbito foi declarado no local.

Fonte do Comando Sub-regional do Ave referiu que do despiste resultou a morte de um jovem de 18 anos.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Famalicão, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Famalicão e da PSP.

Temas: Acidente Famalicão Proteção Civil Antas

País

Mau Tempo: Coimbra vai começar a trabalhar num possível cenário de evacuação

Há 1h e 17min
08:24

Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"

Há 1h e 21min

Nove feridos em intoxicação com monóxido de carbono em Leiria

Há 1h e 37min

Detido no Porto homem procurado por apropriar-se de dinheiro de ordem religiosa

Há 1h e 56min
Mais País

Mais Lidas

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

Ontem às 17:03

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

29 jan, 09:29

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

Ontem às 10:49

Como um casal de refugiados alimentou um batalhão de bombeiros em Leiria antes de ver a sua quinta "totalmente devastada"

Ontem às 19:42

Zelensky culpa países como Portugal por deixarem a Ucrânia "à beira de um apagão" no pior inverno da guerra

Ontem às 16:32

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:27

Ainda se sentem os efeitos da Kristin e já há mais duas depressões que podem vir a ameaçar Portugal

Ontem às 07:00

"As empresas estão a começar a ser saqueadas": na Marinha Grande pede-se ajuda ao Exército para evitar assaltos

Ontem às 14:02

Tempestade Kristin. DGS aconselha a população a não beber água da torneira e a não lavar alimentos nem escovar os dentes com essa água

Ontem às 10:06

"Nem foi tanto" com o apoio de Ramalho Eanes a Seguro que Ventura ficou "espantado" - foi com "o do dr. Paulo Portas"

Ontem às 23:07

Foi a mãe de Kevin, deixou-o Sozinho em Casa: morreu Catherine O'Hara

Ontem às 18:27

Tracking poll, 2.ª volta, dia 4: Seguro perde votos depois do debate - não para Ventura, mas para brancos e nulos

Ontem às 20:25