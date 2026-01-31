Jovem de 18 anos morre em despiste de mota em Famalicão

Hoje às 08:42

Alerta para o acidente foi dado pelas 20:20 de sexta-feira e o óbito foi declarado no local

Um jovem de 18 anos morreu na sexta-feira à noite na sequência de um despiste de motociclo em Antas, Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente foi dado pelas 20:20 de sexta-feira e o óbito foi declarado no local.

Fonte do Comando Sub-regional do Ave referiu que do despiste resultou a morte de um jovem de 18 anos.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Famalicão, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Famalicão e da PSP.