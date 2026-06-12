Explosão de forno a gás numa churrasqueira deixa mulher em estado grave

Há 1h e 9min

Vítima foi transportada de helicóptero para Coimbra

Uma mulher ficou gravemente ferida na sequência da explosão de um forno a gás numa churrasqueira em Monte Redondo, concelho de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, o alerta para a explosão chegou às 10:32 desta sexta-feira às autoridades e acorreram ao local meios dos Bombeiros Voluntários de Leiria, Instituto Nacional de Emergência Médica, com a viatura médica de emergência e reanimação e helicóptero, e GNR.

A vítima em estado grave, uma mulher de 60 anos, foi transportada de helicóptero para uma unidade hospitalar de Coimbra, decorrendo a investigação para apurar as causas da explosão, adiantou fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR.