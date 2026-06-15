Acidente com autocarro na Etiópia faz pelo menos 31 mortos

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O autocarro, que transportava 64 passageiros, caiu numa ravina com mais de 100 metros de profundidade

Pelo menos 31 pessoas morreram e outras 33 ficaram esta segunda-feira feridas após um autocarro de passageiros ter caído numa ravina na região de Amhara, norte da Etiópia, anunciaram as autoridades locais.

Segundo as mesmas fontes, o acidente ocorreu na estrada entre as cidades de Dessie e Kombolcha, quando o veículo fazia o trajeto entre Dessie e a capital etíope, Adis Abeba.

O autocarro, que transportava 64 passageiros, caiu numa ravina com mais de 100 metros de profundidade, causando a morte de 31 pessoas, incluindo o motorista, disse o chefe do departamento de Polícia de Kombolcha, Getachew Muhye.

Os 33 feridos, com gravidade variável, foram transportados para hospitais em Dessie e Kombolcha.

As autoridades iniciaram uma investigação para esclarecer as causas do acidente.

Os acidentes de viação com vítimas mortais são frequentes na Etiópia devido ao mau estado de algumas estradas, à manutenção deficiente dos veículos e às más condições de condução.

Em dezembro de 2024, pelo menos 71 pessoas morreram na região meridional de Sidama depois de um camião ter caído num rio, num dos acidentes de viação mais graves registados recentemente no país.