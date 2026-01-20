Número de mortos no acidente em Córdova aumenta para 41

Andreia Miranda
Há 37 min
Colisão de comboios em Espanha (EPA)

Todos os feridos do acidente já foram identificados

O número de mortos no acidente ferroviário em Córdova, no sul de Espanha, no domingo, subiu para 41 esta terça-feira depois das equipas de resgate terem encontrado um cadáver entre os escombros.

De acordo com o El Mundo, o cadáver foi encontrado no comboio da Iryo - que fazia a ligação entre Málaga e Madrid. 

Fonte do governo local confirmou ainda ao jornal que todos os feridos do acidente já foram identificados. 

Segundo o último balanço, foram assistidos no hospital 122 feridos, 117 adultos e cinco crianças. Destes continuam internados 41 feridos, 37 adultos e quatro crianças, sendo que cinco pessoas permanecem em estado grave nas Unidades de Cuidados Intensivos: cinco adultos no Hospital Universitário Reina Sofía, em Córdoba, e uma criança em UCI pediátrica.

Além disso, 25 feridos encontram-se internados em enfermaria. O Hospital Reina Sofía acolhe oito pacientes, o Hospital da Cruz Vermelha dois, o Quirón Salud seis e o Hospital San Juan de Dios outros seis. Há ainda dois feridos no Hospital Alto Guadalquivir e um paciente no Hospital Juan Ramón Jiménez, para onde foi transferido a partir do Reina Sofía.

Temas: Acidente Espanha Equipas de resgate Cordova

