MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Estados Unidos
  • Bósnia-Herzegovina
  • 02 Jul 01:00
Mais sobre o Mundial 2026

Acidente com autocarro na Catalunha faz 35 feridos, quatro em estado crítico

CNN Portugal , TFR
Há 44 min
Acidente com autocarro na Catalunha faz 35 feridos, quatro em estado crítico. X
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O autocarro urbano colidiu com a fachada de um edifício

Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas, quatro das quais em estado crítico, na sequência de um acidente a envolver um autocarro em Lleida, Espanha, informou o Serviço de Emergências Médicas (SEM), citado pelo site Europa Press.

O autocarro urbano colidiu com a fachada de um edifício situado no número 11 da Rambla Ferran, em Lleida, num acidente que levou à ativação do plano de emergência PROCICAT.

De acordo com o jornal Segre, o autocarro terá embatido num veículo pesado antes de atingir a fachada do edifício do Conselho Provincial e uma paragem de autocarro, atingindo várias pessoas no local.

O alerta foi dado às 07:16, 06:16 em Lisboa, locais através do número de emergência 112. No momento do acidente, o autocarro transportava passageiros.

As autoridades mobilizaram um forte dispositivo de emergência. Os Bombeiros da Generalitat estão no local com 12 equipas, enquanto o Sistema de Emergências Médicas continua a prestar assistência aos feridos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

EM ATUALIZAÇÃO

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Acidente Espanha Autocarro Catalunha Lleida
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Mais de mil pessoas morreram em Espanha em junho devido ao calor

Há 13 min

Acidente com autocarro na Catalunha faz 35 feridos, quatro em estado crítico

Há 44 min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Drones ucranianos atingem fábrica de rolamentos na Rússia e provocam explosões em Donetsk

Há 1h e 45min
00:19

Carrega, aponta, dispara: Rússia divulga imagens da linha da frente

Ontem às 17:20
Mais Europa

Mais Lidas

"Masoud, a família agora somos nós". A extraordinária vida e obra de Carlos Queiroz, o selecionador com mais vitórias de sempre

Ontem às 08:00

"Uma tragédia familiar". Como um pai que lutava em tribunal pela guarda da filha de três meses acabou por matar seis pessoas num centro de acolhimento na Alemanha

Ontem às 13:36

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

28 jun, 16:00
opinião
Rui Santos

"Há no ar um cheiro quase irrespirável a boicote". Rui Santos escreve a Martínez "sem medo das palavras"

29 jun, 19:18

Como uma saída à noite acabou com uma jovem de 17 anos morta dentro de uma mala num destino turístico da Tailândia

29 jun, 17:30

A Rússia está a arder, mas Putin não deve ceder

Ontem às 09:17

"Comportaram-se como criminosos": José Sócrates fala em "sentença histórica" após Estado ser condenado por violação do segredo de justiça

Ontem às 12:57

Renunciou à cidadania ucraniana antes de ser nomeado um dos mais ricos do país: explosão suspeita no Mónaco fere gravemente oligarca e família

Ontem às 12:54

Prestação da casa volta a subir em julho, mas há alguns sinais positivos no horizonte

Ontem às 07:00

Grande derrota para Trump: Supremo decide que qualquer pessoa nascida nos EUA tem direito à nacionalidade

Ontem às 17:43

Onda de calor em praticamente todo o país: IPMA avisa que vem aí um período difícil com oito a dez dias

Ontem às 17:32

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:23