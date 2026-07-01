Acidente com autocarro na Catalunha faz 35 feridos, quatro em estado crítico

O autocarro urbano colidiu com a fachada de um edifício
Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas, quatro das quais em estado crítico, na sequência de um acidente a envolver um autocarro em Lleida, Espanha, informou o Serviço de Emergências Médicas (SEM), citado pelo site Europa Press.
O autocarro urbano colidiu com a fachada de um edifício situado no número 11 da Rambla Ferran, em Lleida, num acidente que levou à ativação do plano de emergência PROCICAT.
Posem en alerta el pla #PROCICAT per l'accident d'un autocar urbà a Lleida (Rambla Ferran, 11).
Cossos operatius al lloc, @semgencat valora l'estat d'una quinzena de persones ferides.#AlertaCat
— Protecció civil (@emergenciescat) July 1, 2026
De acordo com o jornal Segre, o autocarro terá embatido num veículo pesado antes de atingir a fachada do edifício do Conselho Provincial e uma paragem de autocarro, atingindo várias pessoas no local.
O alerta foi dado às 07:16, 06:16 em Lisboa, locais através do número de emergência 112. No momento do acidente, o autocarro transportava passageiros.
Pel que sembla un autobús ha tingut un accident a la rambla Ferran de #Lleida. Hi ha moltes ambulàncies, bombers, mossos i policia local. pic.twitter.com/dQWL1AyqFd— Jordina Barceló (@kamatortuga) July 1, 2026
As autoridades mobilizaram um forte dispositivo de emergência. Os Bombeiros da Generalitat estão no local com 12 equipas, enquanto o Sistema de Emergências Médicas continua a prestar assistência aos feridos.
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