Despiste de veículo ligeiro provoca dois mortos e um ferido grave em Pombal

Agência Lusa , AM
Há 2h e 13min
Emergência

Acidente ocorreu pelas 02:13

Dois jovens morreram hoje de madrugada no despiste de um veículo ligeiro no concelho de Pombal que deixou ainda uma outra jovem com ferimentos graves, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo as mesmas fontes, o acidente ocorreu pelas 02:13, na Estrada Nacional 109, na zona do Outeiro Martinho, freguesia da Guia, concelho de Pombal, distrito de Leiria.

Fonte do Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana adiantou que o despiste ocorreu no sentido norte-sul, tendo provocado a morte a dois rapazes de 18 e 19 anos e deixando uma rapariga de 18 anos com ferimentos graves.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, a via esteve interdita até às 06:50.

No local estiveram 26 operacionais, apoiados por 12 veículos, dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, Cruz Vermelha e GNR.

Temas: Acidente EN109 Mortos Feridos Despiste

País

Portugal envia equipa para Maputo para seguir investigação à morte de administrador português

Há 1 min

ASAE apreende sete taxímetros por falta de controlo metrológico em Coimbra

Há 5 min

Homem morre ao tentar atravessar linha de água no Cadaval

Há 21 min

Prisão preventiva para cinco dos 37 detidos do grupo 1143

Há 42 min
Mais País

Mais Lidas

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

Ontem às 07:00

Portugal em alerta: neve cai em força e também há chuva e vento. Várias escolas encerradas

Ontem às 10:28

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Duas pessoas esfaqueadas junto à Estação da Trindade no Porto

Ontem às 19:49

"Tem um trajeto da prática de crimes graves" e "acentuou crimes de incitamento ao ódio": tribunal recusa suspensão da pena de Mário Machado

Ontem às 14:34

Euromilhões: esta é a chave que vale 99 milhões

Ontem às 20:29

João Cotrim de Figueiredo lança movimento cívico e garante que não vai votar em Ventura

Ontem às 22:17

Depois de Portugal, Ai Weiwei regressou a casa: "Foi como se uma chamada telefónica se tivesse reconetado de repente"

Ontem às 08:20

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

22 jan, 09:15

"Estou a defender-me pela primeira vez na minha vida": a briga na família Beckham tem lições para todas as famílias

Ontem às 16:05

O preço dos combustíveis vai subir: quando e quanto

Ontem às 10:58