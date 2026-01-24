Despiste de veículo ligeiro provoca dois mortos e um ferido grave em Pombal

Há 2h e 13min

Acidente ocorreu pelas 02:13

Dois jovens morreram hoje de madrugada no despiste de um veículo ligeiro no concelho de Pombal que deixou ainda uma outra jovem com ferimentos graves, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo as mesmas fontes, o acidente ocorreu pelas 02:13, na Estrada Nacional 109, na zona do Outeiro Martinho, freguesia da Guia, concelho de Pombal, distrito de Leiria.

Fonte do Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana adiantou que o despiste ocorreu no sentido norte-sul, tendo provocado a morte a dois rapazes de 18 e 19 anos e deixando uma rapariga de 18 anos com ferimentos graves.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, a via esteve interdita até às 06:50.

No local estiveram 26 operacionais, apoiados por 12 veículos, dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, Cruz Vermelha e GNR.