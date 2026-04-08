Um carro foi contra uma instalação de gás, seguiu-se um grande incêndio: dois jovens morreram, duas pessoas ficaram inconscientes, prédio ardeu

CNN Portugal , AM
Há 1h e 24min

Duas das vítimas tiveram morte imediata após o embate. Recebemos o alerta às 6:29 da manhã para o embate de uma viatura aqui nesta zona com um incêndio. Ao chegar ao local vimos que o incêndio propagou-se através de uma conduta de gás a um prédio.

E ele deve ter vindo deste lado e depois quando entra em despiste é que vai bater na caixa do gás. E assim que bateu na caixa do gás é que ele incendiou logo tudo. O incêndio fez mais vítimas e muitos estragos.

Do prédio contiguo, o incêndio, retirámos outras pessoas. Retirámos quatro pessoas na sua totalidade que foram encaminhadas para o exterior mas que não se encontram feridas. As autoridades vão agora investigar as circunstâncias em que tudo aconteceu.

Aconteceu em Coimbra, no centro da cidade. Um estabelecimento comercial também foi afetada

O despiste de uma viatura ligeira na Avenida Sá da Bandeira, no centro de Coimbra, provocou esta quarta-feira de manhã a morte de dois jovens e deixou dois feridos graves. 

O veículo, com três ocupantes com cerca de 20 anos, embateu contra uma instalação de gás, provocando um incêndio de grandes proporções que se propagou a um prédio habitacional e a um estabelecimento comercial.

As vítimas mortais foram encontradas carbonizadas no interior do carro, enquanto o terceiro ocupante conseguiu escapar com ferimentos ligeiros.

"Dois mortos, dois feridos graves e um ferido ligeiro. Recebemos o alerta, pelas 6:29, para um embate de uma viatura aqui nesta zona, seguido de um incêndio. Ao chegar ao local vimos que o incêndio propagou-se através de uma conduta de gás do prédio. Identificámos imediatamente duas vítimas mortais na viatura e um ferido ligeiro, que saiu da viatura, ou seja, a viatura tinha três ocupantes", afirmou Paulo Palrilha, comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

O combate às chamas foi dificultado devido à instalação de gás, tendo os bombeiros aguardado pela intervenção de técnicos especializados para entrar no prédio.

"O prédio ardeu quase na sua totalidade. Conseguimos retirar do prédio dois feridos graves, que se encontravam nas águas furtadas e que já foram encaminhados para a unidade hospitalar", acrescentou o comandante.

Estes dois feridos trata-se de duas mulheres, com cerca de 30 anos, foram resgatadas inconscientes das águas-furtadas do edifício e transportadas em estado grave para o Hospital da Universidade de Coimbra.

O fogo causou ainda danos numa paragem de autocarro e destruiu grande parte do prédio.

As autoridades investigam agora as circunstâncias do despiste, sendo que testemunhas no local falam em excesso de velocidade.

Temas: Acidente Despiste Coimbra Mortos Feridos

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