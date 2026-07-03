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Pelo menos 40 mortos após queda de autocarro numa ravina no Paquistão

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 43min
Bandeira do Paquistão (AP)
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Veículo transportava mais passageiros do que deveria

Pelo menos 40 pessoas morreram e oito ficaram feridas esta sexta-feira após um autocarro sobrelotado ter caído de uma autoestrada para uma ravina no sudoeste do Paquistão, disseram as autoridades.

O autocarro perdeu o controlo e caiu numa ravina em Dana Sar, uma zona remota perto da fronteira entre as províncias do Baluchistão e Khyber Pakhtunkhwa, declarou o porta-voz do Governo do Baluchistão, Shahid Rind.

Rind disse que o autocarro transportava os seus passageiros e também pessoas de outro autocarro que tinha avariado, deixando o veículo sobrelotado.

Num comunicado, o governador do Baluchistão, Sarfraz Bugti, manifestou o seu pesar pelas mortes e ordenou às autoridades que garantissem que os feridos recebessem o melhor tratamento médico possível.

Rind disse que as equipas de resgate estavam a trabalhar para identificar os mortos e tratar os feridos.

Os acidentes rodoviários são comuns no Paquistão devido às más condições das estradas, à fiscalização inadequada das leis de trânsito e às práticas de condução inseguras, particularmente em zonas montanhosas.

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