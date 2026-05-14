Morto em despiste no Alentejo. Condutor terá fugido do local após acidente

Há 1h e 12min

Acidente ocorreu na EN258, entre Vidigueira e Pedrógão, e está a ser investigado pela GNR

A GNR está a investigar o despiste de um automóvel, ocorrido na quarta-feira à noite perto de Vidigueira, distrito de Beja, que provocou um morto e cujo condutor terá fugido do local, revelou esta quinta-feira fonte da Guarda.

A fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse à agência Lusa que o acidente provocou a morte de um homem, desconhecendo-se a sua identidade, já que não possuía qualquer documentação.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal não seria o único ocupante da viatura, havendo suspeitas de que o condutor tenha fugido do local a pé.

Contactado pela Lusa, o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o despiste, para o qual foi dado alerta às 23:40 de quarta-feira, ocorreu no troço da Estrada Nacional 258 (EN258) entre Vidigueira e Pedrógão.

A fonte da Proteção Civil realçou que o óbito foi declarado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Beja.

De acordo com a fonte da GNR, o corpo da vítima mortal foi transportado para as instalações do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses em Beja.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Vidigueira e Moura, a GNR, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Infraestruturas de Portugal (IP), com um total de 33 operacionais, apoiados por 12 veículos, incluindo a VMER.